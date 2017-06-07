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Siirt'te "geçici özel güvenlik bölge" uygulaması uzatıldı

SİİRT (AA) - Siirt'te "geçici özel güvenlik bölgesi" uygulamasının uzatıldığı bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, Eruh ilçesi Dağdöşü Jandarma Karakol Komutanlığının doğusu Kelusta Tepe mevkisi ile Bağgöze Jandarma Karakol...

Siirt'te

SİİRT (AA) - Siirt'te "geçici özel güvenlik bölgesi" uygulamasının uzatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Eruh ilçesi Dağdöşü Jandarma Karakol Komutanlığının doğusu Kelusta Tepe mevkisi ile Bağgöze Jandarma Karakol Komutanlığının kuzeyi Heliz Deresi mevkisinin geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği ve uygulamanın 15 gün süreyle uzatıldığı belirtildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, devlet ve milletin terör tehdidi ve saldırısından korunması amacıyla bölgede emniyet ve asayiş temin etmek amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu bölgeler, milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ile Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden, alana girebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlar ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 8-22 Haziran tarihlerinde 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."


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Anahtar Kelimeler:
EruhGüvenlik BölgesiSiirt
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