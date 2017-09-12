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Siirt'te köylülerin varilden sızan klor gazından etkilenmesi

- Aktaş köyündeki gaz sızıntısından etkilenenler yaşadıklarını anlattı - Kezer: - "Köyde fırın önünde ekmek yaptığımız sırada bir koku aldık. Sonrasında ambulansların geldiğini gördüm. Aileden 4 kişi zehirlendi. Allah devletimizden, polisimizden, bize yardımcı olan herkesten razı olsun" - Gül: - "Çocuklarım bana, "Anne kötü bir koku geliyor" dedi. Çocuklarıma hemen yoğurt yedirdim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum, bayılmışım"

Siirt'te köylülerin varilden sızan klor gazından etkilenmesi

SİİRT (AA) - Siirt'in Aktaş köyündeki klor gazı sızıntısından etkilenen 109 kişinin tedavisi Siirt Devlet Hastanesinde sürüyor.

Aktaş köyünde vatandaşlar tarafından bulunan tanktaki klor gazı sızıntısından etkilenen köylüler yaşadıklarını, tedavi gördükleri hastanede anlattı.

Şilan Kezer, yaptığı açıklamada, ekmek yaptıkları sırada sızıntıyı hissettiklerini söyledi.

"Köyde fırın önünde ekmek yaptığımız sırada bir koku aldık. Sonrasında ambulansların geldiğini gördüm. Kendimizi Siirt'te bulduk. Aileden 4 kişi zehirlendi." diyen Kezer, köydeki vatandaşların büyük çoğunluğunun gazdan etkilendiğini aktardı.

Kendilerini hastanelere ulaştıranlara teşekkür eden Kezer, "Allah devletimizden, polisimizden, bize yardımcı olan herkesten razı olsun." ifadesini kullandı.

Hanife Gül de klor gazının bulunduğu tanka yakın bir noktada oldukları için gazdan çok etkilendiklerini belirtti.

Gül, tankın evlerine mesafesinin yaklaşık 20 metre olduğunu dile getirerek, kısa sürede gazın etkisine maruz kaldıklarını aktardı.

"Duman görmedik, sadece kokuyu aldık. Çocuklarım bana, "Anne kötü bir koku geliyor." dedi. Ben de çocuklarıma, "Kazağınızı ağzınıza, burnunuza koyun, yoksa zehirleneceksiniz.' dedim. Çocuklarıma hemen yoğurt yedirdim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum, bayılmışım." diyen Gül, kendilerine destek sunan yetkililere teşekkür etti.

Siirt Devlet Hastanesi yönetimi, hastanede tedavisi süren vatandaşları ziyaret etti.

Hastalarla görüşen ve geçmiş olsun dileğinde bulunan Hastane Müdür Yardımcısı Gürgün Batur, Siirt Valiliğince gönderilen eşofman takımlarını hastalara hediye etti.

Siirt'in Aktaş köyünde vatandaşlar tarafından bulunan varildeki klor gazı sızıntısından etkilenen 109 kişi, Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında köy sakinlerinden C.Ç, C.C. ve A.K'nın Kurtalan Belediyesinin su deposu mevkisinde buldukları klor tankını alarak köye getirdikleri ve merak sonucu vanasını açtıkları belirlenmişti.

Şüphelilerden C.Ç. ve A.K'nın yakalandığı, C.C'ye ulaşılmaya çalışıldığı belirtilmişti.


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Gaz SızıntısıSiirtZehirlenme
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