Siirt'te kurulan iftar sofrasında bin 500 kişi buluştu

SİİRT (AA) - Siirt Valiliği ve Siirt Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan iftar sofrasında bin 500 kişi orucunu açtı.

AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının vatandaşları aynı ortamda buluşturmada çok güzel fırsat ve vesile olduğunu söyledi.

Ramazan vesilesiyle kurulan muhabbet sofralarında hem fakir fukaranın karnını doyurduğunu hem de şehrin bütün kesimlerinden insanların gelip aynı sofrada buluştuğunu anlatan Aktay, şöyle konuştu:

"Bugün de hep birlikte aynı ibadeti yapıyoruz. Aynı Allah’a ibadet ediyor olmanın bilincini ve şuurunu aynı sofrada oruçlarını açmak suretiyle çok güzel taçlandırmış oluyorlar. Akşamları da belediyenin organize ettiği çok güzel etkinliklerle şehrin bütün kesimleri aynı atmosferi, manevi iklimde teneffüs etmiş oluyor. Eminim bu tarz etkinlikler şehri şehir yapan etkinliklerdir."

Aktay, barış kelimesini dillerinden düşürmeyenlerin insanları daha çok birbirine kırdıran, gerilim ve sürekli şiddet üreten bir siyaset takip ettiklerini belirterek, "Ne yazık ki 8 senedir Siirt’te böyle belediyecilik yoktu. Belediyecilik, halkın en temel ihtiyaçlarını karşılamakla görevli olan belediye, o temel ihtiyaçları bile karşılamaktan uzaktı. Bu tür faaliyetleri yapmak zaten akıllarına bile gelmiyordu. Şimdi bu güzel atmosfer içerisinde hep birlikte orucumuzu açtık Allah tamamına erdirsin." değerlendirmesinde bulundu.

İftara 3 çocuğuyla gelen vatandaşlardan Muazzez Apari da ramazanda iftar sofrasını kuran herkese teşekkür ederek, "Hayatımızda ilk defa böyle bir şey görüyoruz. Çocuklarımız için de bizim için da çok güzel etkinlikler oluyor." dedi.

Müjdil Polat ise bu tür etkinliklerin yapılmasının Siirt'in yararına olacağını belirti.

İftar programına, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş ve vatandaşlar katıldı.

