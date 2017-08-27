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Siirt'te otomobil Botan Çayı'na düştü

- Otomobilin çaya düşmesi sonucu bir kişi yaralandı, kaybolan bir kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı

Siirt'te otomobil Botan Çayı'na düştü

SİİRT (AA) - Siirt'te otomobilin çaya düşmesi sonucu bir kişi yaralandı, kaybolan bir kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Abdulaziz Oysal yönetimindeki 33 DLF 28 plakalı otomobil merkeze bağlı Meydandere köyü yakınlarında devrildi.

Araçtan atlayarak kurtulan sürücü Oysal yaralandı. Sürücünün eşi Mevlüde Oysal'ın içerisinde bulunduğu araç yuvarlanarak Botan Çayı'na düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Oysal ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, çayda kaybolan 5 çocuk annesi Mevlüde Oysal'ın bulunması için arama kurtarma çalışması başlattı.

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