Siirt'te otomobil devrildi: 5 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'te otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdurrahim Sevgin'in (40) kullandığı 56 AB 038 plakalı otomobil yeni Siirt-Eruh karayolunda devrildi.
Kazada, sürücü ile Fadile Sevgin (43), Ömer (35), Zekia (35) ve Adem Siper (27) yaralandı.
Otomobilde sıkışan yaralılar, AFAD görevlileri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve Siirt Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü personelince çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.