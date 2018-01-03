Siirt'te özel güvenlikçiler eğitime alındı

SİİRT (AA) - Siirt'te özel güvenlik görevlileri eğitime alındı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda, güvenlik hizmetlerindeki kalitenin artırılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığının koordinasyonunda, ülke genelinde çalışan özel güvenlik görevlilerinin bilgilendirilmesine yönelik planlanan eğitimler başladı.
Bu kapsamda Siirt'te Özel Güvenlik Daire Başkanlığının koordinasyonunda Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Konferans Salonu'nda özel güvenlik görevlilerine eğitim veriliyor.
Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli polis başmüfettişlerince verilen 3 ay sürecek eğitimde, özel güvenlik görevlileri "Etkili İletişim" konusunda bilgilendirildi.
Özel güvenlik görevlilerine "Genel Kollukla İlişkiler", "Aidiyet Duygusunun Geliştirilmesi", "Güvenlik Tedbirleri", "Özel Güvenlik Hukuku", "AFAD Bilinçlendirme" konularında verilecek eğitimlerin 31 Mart'a kadar devam edeceği belirtildi.