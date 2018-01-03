Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya arzu yıldız ekonomi Mustafa Gürses
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor

Siirt'te özel güvenlikçiler eğitime alındı

- Ülke genelinde çalışan özel güvenlik görevlilerinin sunduğu hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla planlanan 3 aylık eğitim Siirt'te başladı

Siirt'te özel güvenlikçiler eğitime alındı

SİİRT (AA) - Siirt'te özel güvenlik görevlileri eğitime alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda, güvenlik hizmetlerindeki kalitenin artırılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığının koordinasyonunda, ülke genelinde çalışan özel güvenlik görevlilerinin bilgilendirilmesine yönelik planlanan eğitimler başladı.

Bu kapsamda Siirt'te Özel Güvenlik Daire Başkanlığının koordinasyonunda Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Konferans Salonu'nda özel güvenlik görevlilerine eğitim veriliyor.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli polis başmüfettişlerince verilen 3 ay sürecek eğitimde, özel güvenlik görevlileri "Etkili İletişim" konusunda bilgilendirildi.

Özel güvenlik görevlilerine "Genel Kollukla İlişkiler", "Aidiyet Duygusunun Geliştirilmesi", "Güvenlik Tedbirleri", "Özel Güvenlik Hukuku", "AFAD Bilinçlendirme" konularında verilecek eğitimlerin 31 Mart'a kadar devam edeceği belirtildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Özel GüvenlikSiirt
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5