Siirt'te ramazan etkinlikleri

SİİRT (AA) - Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi, çocuklar ve yetişkinlere yönelik ramazan etkinliklerini sürdürüyor.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, dünya birincisi hafız Selman Okumuş tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra hafız Mustafa Duman Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahi ve kasideler seslendirdi.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, "Huzurumuz, birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Bu evliya, ulema diyarı şehrimiz, aziz vatanımız, iki cihanımız, cennetimiz baki, en hüzünlü günlerimiz bayram, ramazanımız mübarek olsun. Değerli hocalarımıza da ilimize geldikleri için teşekkür ediyorum.” dedi.

Belediye Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü İrfan Tekin, Belediye Başkan Vekili Taşkın'ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen ramazan etkinliklerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Tekin, "Sosyal belediyecilik anlayışını ilimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten vatandaşlarımızın mutlu olduğunu gördükçe bizler de mutlu oluyoruz. Her gün iftarda bin 250 kişiye iftar yemeği veriyoruz ve bu meydanda etkinlikler kapsamında 5 bin kişiyi ağırlıyoruz. Vatandaşların bize dua ederek, buradan ayrılmaları bizim için her şeyin ötesindedir. Bu etkinliklerimizi inşallah ramazan ayının sonuna kadar sürdüreceğiz. Gün geçtikçe sosyal belediyecilik anlayışını ilimizde pekiştirmede bize yardımcı olan başta Belediye Başkan Vekili Taşkın ve halkımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vatandaşlardan Veysi Gökhan da güzel ve manevi bir ortamın oluştuğunu belirterek, "Huzuru burada hep birlikte yaşamaktan dolayı mutluyuz. Allah bu birlikteliğimiz bozmasın, artırsın. Belediyeye yaptığı bu etkinliklerden dolayı teşekkür ederim, inşallah devamı da gelecektir." diye konuştu.

Etkinliğin sonunda, Okumuş ve Duman'a, Taşkın tarafından seccade ve Siirt'in yöresel ürünleri hediye edildi.

