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Siirt'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

- Şirvan ilçesindeki operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 8 gözyaşı şişesi, 21 yüzük ve 5 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

Siirt'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 8 gözyaşı şişesi, 21 yüzük ve 5 tarihi obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "Kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı" yapıldığı bilgisi üzerine Şirvan ilçesi Kayahisar Mahallesi Kayalı mezrasında İ.Y'ye ait adrese operasyon yapıldığı bildirildi.

Adreste yapılan aramada 8 gözyaşı şişesi, 21 yüzük ve 5 tarihi obje bulunduğu ifade edilen açıklamada, gözaltına alınan İ.Y'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

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GözaltıKaçakçılık OperasyonuSiirtŞirvan
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