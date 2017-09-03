Siirt'te tarım aracı devrildi: 4 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde "patpat" tabir edien tarım aracının devrilmesi sonucu biri bebek, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahmut Yönden (35) yönetimindeki patpat, Karasungur köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü Yönden ile araçta bulunan Gülçin Elveren (26) ve 1 yaşındaki bebeği Nisanur ile 4 yaşındaki oğlu Kadir yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazada yaralanan anne Gülçin Elveren’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.