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Siirt'te terör örgütünün kış üstlenmesi çökertildi

- Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 8 sığınak ve barınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt'te terör örgütünün kış üstlenmesi çökertildi

SİİRT (AA) - Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 8 sığınak ve barınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, 7-10 Ocak tarihlerinde İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH), jandarma komando birlikleri ile güvenlik korucularının katılımıyla, Eruh ve Pervari ilçe sınırları arasındaki Akmeşe bölgesini kış üstlenmesi maksadıyla kullanmak isteyen terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emre Operasyonu" düzenlendiği bildirildi.

"Terör örgütünün kış üstlenmesi çökertildi" ifadesine yer verilen açıklamada, operasyonda 8 sığınak ve barınağın tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, sığınak ve barınaklarda örgüt mensuplarına ait termal silah dürbünü, silah üstü gece görüş dürbünü, keskin nişancı dürbünü, taarruz tipi el bombası, 610 Kalaşnikof fişeği, roketatar mühimmatı, 6 roketatar sevk fişeği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 12 kilogram ağırlığında 2 tüp, el yapımı patlayıcı, el yapımı patlayıcı uzaktan komuta düzeneği, 5 metre düzenek yapımında kullanılan kablo, 2 Kalaşnikof şarjörü, 2 sırt çantası, 10 litre mazot, 5 çift ayakkabı, 2 toprağa gömülü vaziyette 1 ton kapasiteli fiber su deposu ile çok sayıda muhtelif yaşam, gıda ve sağlık malzemesi ele geçirildiği aktarıldı.

Terör örgütünce kullanılan sığınak ve barınakların kullanılamaz hale getirildiği bölgede icra edilen operasyonların genişletilerek devam edeceği vurgulandı.

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