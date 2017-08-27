Siirt'te trafik kazası: 12 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kadri Aslan yönetimindeki 56 KD 450 plakalı kamyonet, Kurtalan Çevre Yolu un fabrikası mevkisinde, Ahmet Tatlı idaresindeki 72 M 0266 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler Aslan ve Tatlı ile araçlarda bulunan Bedri Yıldırım, İlyas Beştaş, Osman Ülük, Mikail Dündar, Perihan, Yusuf, Mehmet Emir, İbrahim, Eyyüp ve Helin Aslan, Siirt ve Batman'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.