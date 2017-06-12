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Siirt'te tüp satışına "terör"düzenlemesi

- Tüketici bilgisini almadan tüp satanlara cezai işlem uygulanacak

Siirt'te tüp satışına

SİİRT (AA) - Siirt'te, patlayıcı yapımında kullanılmalarının önüne geçmek için tüketicinin bilgisini almadan tüp satanlara cezai işlem uygulanacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda her türlü mutfak tüplerinin sıklıkla terör örgütleri tarafından el yapımı patlayıcı olarak kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

Kimliksiz tüp satışlarının engellenmesi amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından kurul kararları alındığı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda tüplü LPG satışlarının kontrol edilmesi maksadıyla il genelinde de bazı kararların uygulamaya konulduğu kaydedildi.

Tüp bayilerinin, belde, köy, mahalle ve mezralardaki satış noktalarına gönderilen tüplü LPG'lere ait kayıtların tutulması gerektiği vurgulanan açıklamada, "LPG ve tüp bayileri tarafından doldurulması gereken Tüp Satış Bildirim Cetvellerinin kontrolü yapılarak, kurul kararlarına uymayan bayi ve dağıtıcılar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32'nci maddesi gereği yasal işlem uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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SiirtTüp Satışı
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