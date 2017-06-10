Siirt'te üç dilde vaaz ve irşad

SİİRT (AA) - Siirt İl Müftülüğünce ramazan ayı dolayısıyla camilerde verilen vaaz ve irşad programları 3 dilde gerçekleştiriliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının, "Üzerinde Her Canın Hakkı Var" temasıyla düzenlenen ramazan programları kapsamında, Siirt'te, camilerde mukabelenin ardından Türkçe, Kürtçe ve Arapça vaaz ve irşad programları düzenleniyor.

Camilerdeki programlara kent halkı ve terör mağduru vatandaşların yanı sıra ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Siirt'e yerleşen Suriyeli sığınmacılar da katılıyor.

İl Müftüsü Faruk Arvas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan öncesi hazırladıkları programları bütün camilerde uygulamaya geçirdiklerini söyledi.

Arvas, müftülük olarak diğer iller gibi ramazan ayında ciddi hizmet ve gayretleri olduğunu söyledi.

Kentin 3 dilli kardeş şehir olması dolayısıyla 3 dilde vaaz irşad programı gerçekleştirdiklerini kaydeden Müftü Arvas, şöyle konuştu:

"Öğle, ikindi ve yatsı vakitlerinde ayrı camilerde, 3 dilde vaaz vermeye çalışıyoruz. Camilerin konumuna göre Türkçe bilmeyen vatandaşlarımız için önce Türkçe vaazımızı veriyoruz. Ardından Arapça ve Kürtçe verdiğimiz vaazı özetliyoruz. 3 dilden vaaz ederek, bu ramazanı şerifte mukaddes dinimizin güzelliklerini, Rabbimizin emirlerini, Peygamberimizin tavsiyelerini cemaatimizle paylaşıyoruz."

Arvas, Diyanet İşleri Başkanlığının "Ramazan Buluşmaları" programları kapsamında Kayseri İl Müftüsünün Siirt'e geldiğini bildirdi.

Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven'in kentteki çeşitli camilerde vaaz ve irşad hizmetlerini yapacağını aktaran Arvas, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edecek müftümüz, Siirt Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği etkinliğe konuşmacı olarak katılacak. Ben de 15-17 Haziran tarihlerinde Balıkesir iline görevlendirildim. Balıkesir il ve ilçelerinde ramazan buluşmaları kapsamında vaaz ve irşad programlarında bulunacağız."