Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Muratbey Uşak Necip Fazıl Kısakürek AB
eFinans’tan e-Fatura Katkısı
eFinans’tan e-Fatura Katkısı
Okula uyum haftası başladı
Okula uyum haftası başladı
Renault, Volkswagen'i solladı
Liderliği Renault kaptı
Bodrum'da “Geleneksel 5. Balık Avı Festivali“
Balık Avı Festivali başladı
Plak Günleri başladı
Plak Günleri başladı

Siirt'te varildeki sızıntıdan etkilenen 40 kişi hastaneye kaldırıldı

- Valilik: - "Şu ana kadar kimyasal maddeden etkilenen 17 yetişkin, 23 çocuk ilimiz Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, şu an için hayati tehlikeleri bulunmamaktadır"

Siirt'te varildeki sızıntıdan etkilenen 40 kişi hastaneye kaldırıldı

SİİRT (AA) - Siirt'in Aktaş köyünde kimyasal madde içerdiği değerlendirilen varildeki sızıntıdan etkilenen 40 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Aktaş köyünde yaygın bulantı ve kusma şikayetlerinin bildirilmesi üzerine 112 Acil, AFAD ve Kızılay ekiplerinin olay yerine intikal ettirildiği kaydedildi.

Olayın, ilk belirlemelere göre köylüler tarafından bulunan ve kimyasal madde içerdiği değerlendirilen varildeki sızıntıdan kaynaklandığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Şu ana kadar kimyasal maddeden etkilenen 17 yetişkin, 23 çocuk ilimiz Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, şu an için hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, vatandaşların etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin alındığı, olayla ilgili geniş kapsamlı incelemenin devam ettiği vurgulandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
40 KişiSiirtVaril
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5