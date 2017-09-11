Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avustralya Avro Rohingya
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi
eFinans’tan e-Fatura Katkısı
eFinans’tan e-Fatura Katkısı

Siirt'te varildeki sızıntıdan etkilenenlerin hastaneye kaldırılması

- Sağlık Bakanlığı: - "Olaydan etkilenen 92 kişinin hastanelere sevki gerçekleştirilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. 60 kişi de köy yakınlarında bulunan mesire alanında kurulan Kızılay çadırlarında gözetim altına alınmıştır"

Siirt'te varildeki sızıntıdan etkilenenlerin hastaneye kaldırılması

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığınca, Siirt'in Aktaş köyünde klor gazı sızıntısından etkilenen 92 kişinin hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığı, 60 kişinin de köy yakınlarında bulunan mesire alanına kurulan Türk Kızılayının çadırında gözlem altına alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siirt'in Aktaş köyündeki klor gazı sızıntısı nedeniyle Acil Sağlık Hizmetleri ambulanslarının bölgeye intikal ettiği ve etkilenenlerin hastaneye ulaştırılmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olaydan etkilenen 92 kişinin hastanelere sevki gerçekleştirilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. 60 kişi de köy yakınlarında bulunan mesire alanında kurulan Kızılay çadırlarında gözetim altına alınmıştır. Hastanelere sevki gerçekleştirilenlerin arındırma ünitesinde arındırma işlemlerine devam edilmekte olup genel durumları iyidir. Klor gazından etkilenme olayının eski bir varille temastan kaynaklandığı değerlendirilmektedir."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Klor GazıSAĞLIK BAKANLIĞISızıntı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5