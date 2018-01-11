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Siirt'te vinç devrildi, operatörü öldü

SİİRT (AA) - Siirt'te virajı alamayan araç üstü vinç devrildi, operatörü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Eruh ilçesinde bir petrol arama şirketinde yaklaşık 15 gün önce işe başlayan Nurettin Akyüz'ün (52) kullandığı...

Siirt'te vinç devrildi, operatörü öldü

SİİRT (AA) - Siirt'te virajı alamayan araç üstü vinç devrildi, operatörü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eruh ilçesinde bir petrol arama şirketinde yaklaşık 15 gün önce işe başlayan Nurettin Akyüz'ün (52) kullandığı 21 BH 331 plakalı vinç, Botan Çayı mevkisinde virajı alamayarak devrildi.

Araç üstü vinç operatörü Akyüz, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yerine gelen AFAD ve UMKE ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu araçtan çıkarılan Akyüz'ün cesedi, 112 Acil servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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