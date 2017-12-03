Siirt'te yaşam konforla buluştu

SİİRT - Fecri Barlık

Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan'ın terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Siirt Belediye Başkanlığı için görevlendirilen Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın'ın vatandaşlara kaliteli belediye hizmeti sunmak amacıyla başlattığı çalışmalar sonuç verdi.

Kaynakların doğrudan hizmete yansıtıldığı kentte altyapıdan üst yapıya, temizlikten ulaşıma, peyzajdan sosyal tesislere kadar tam anlamıyla bir dönüşüm yaşanıyor.

Toplam 93 milyon lira borçla devralınan belediye tarafından kentin içme suyu sıkıntısı giderilirken, atıl durumda bırakılan katı atık tesisi faaliyete geçirildi ve sosyal alanlarıyla vatandaşların yaşam standartları artırıldı.

Yeni bir yaşam alanı kuruluyor





Belediye Başkan Vekili Taşkın, Siirt'te hayata geçirdikleri projeleri ile kent için hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Siirt'te belediyenin kaynaklarını halka hizmet olarak yansıttıklarını ifade eden Taşkın, öz kaynakların yanı sıra "kardeş belediye" olarak seçilen Gaziantep'in Şahinbey Belediyesinin yanı sıra İstanbul, Konya ve Sakarya Büyükşehir belediyelerinin de desteğiyle Siirtlileri hizmetle buluşturduklarını söyledi.

Ceyhun Dilşad Taşkın, kentin merkezi konumunda bulunan 40 dönüm alana sahip Kızlar Tepesi'nin yeni bir yaşam alanı olarak düzenlendiğini dile getirerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla başlattıkları çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Belediye Başkan Vekili Taşkın, söz konusu alanın 3 dönüme kurulacak göletle yeni bir görünüm kazanacağını dile getirdi.

Daha önce söz konusu tepede bulunan itfaiyenin başka bir alana taşındığına işaret eden Taşkın, tepenin görüntüsünü bozan alanlardan arındırılacağını ve burada adrenalin tutkunu gençlere yönelik yepyeni bir tesis ve parkur alanı olacağını kaydetti.

"Hastaneler ameliyat yapamayacak hale gelmişti"

Kentin en önemli hizmet alanının temizlik, su ve yollar olduğunu belirten Ceyhun Dilşad Taşkın, önceki dönemde kentte su hizmetinin istenilen düzeyde olmadığına değindi.

Taşkın, "Burada görev yaptığım için çok rahat bir şekilde şahit oldum ki geçmiş yıllarda hastanelerden, öğrenci yurtlarından bizi arayıp, 'Sayın Valim suyumuz yok' diyorlardı. Hastaneler ameliyat yapamayacak hale gelmişti." dedi.

65 bin ton asfalt dökülüyor

Taşkın, kentte asfalt ve parke taşı çalışmalarının sürdüğünü, çalışmalar kapsamında 65 bin ton asfalt kullanılacağını kaydetti.

Çalışmaların yaklaşık yüzde 80'inin tamamlandığını dile getiren Belediye Başkan Vekili Taşkın, kentte 150 bin metrekare parke ve kaldırım taşı döşendiğini anlattı.

Bölgenin en modern çocuk parkı açıldı

Taşkın, kentte 14 parkta gerekli düzenlemelerin yapıldığını ve buralardaki çocuk oyun gruplarının yenilendiğini anlattı.

Yaz aylarında parkların dolup taştığını belirten Ceyhun Dilşad Taşkın, gençler ve çocuklara yönelik yeni oyun alanlarına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Taşkın, 14 bin metrekare alan üzerinde yapılan, 109 oyun grubunun yer aldığı bölgenin en modern çocuk parkını hizmete açtıklarının altını çizerek, masal kahramanlarının bulunduğu parkın kardeş Şahinbey Belediyesinin desteğiyle kurulduğunu aktardı.

Hijyenik ortamda kesim yapılacak

Kentte mevcut şartlarda, istedikleri şekilde hijyenik koşulda hayvanların kesimi için herhangi bir yerin bulunmadığına değinen Ceyhun Dilşad Taşkın, bu ihtiyacı gidermek için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Geçici bir kesimhane oluşturduklarını anlatan Taşkın, "Yakında otomatik sistem, günde 300 küçük, 100 de büyükbaş hayvanın kesilebileceği, tüm parçalarının ayrıştırılabildiği, atıklarının sağlık açısından risk oluşturmadan deşarj edildiği bir tesisle karşılaşacağız." diye konuştu.

Halkla buluşma toplantıları

Ceyhun Dilşad Taşkın, halkla buluşma toplantıları düzenlediklerini, görüşmek için vatandaşın ayağına gittiklerini belirtti.

Vatandaşın fikirlerine önemsediklerine dikkati çeken Taşkın, şunları kaydetti:

"Görüşmelerde karşılaştığımız sorunlara çözüm önerileri buluyoruz. Halkın talepleri ile metruk binaları yıktırdık. Yine vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri değerlendirerek kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bu konuda proje üretmeyi amaçlıyoruz. Üst mahallelerimizin yapısı bozulmuş. Oralar Siirt'in kalbidir ve esas Siirt orasıdır. Buralarda tarihi görüntüsüne uygun ve yaşamı kolaylaştıracak çalışma yapmayı planlıyoruz."

9 milyon lira borç ödendi

Siirt Belediye Başkan Vekili Taşkın, belediyeyi 93 milyon lira borçla devraldıklarını, bu borcun 9 milyon lirasını ödediklerini belirtti.

"Geçen senenin gider kaynağı 73 milyon lira civarındaydı. Neredeyse geçen sene bütçesinin gider kaynağına yakın bir hizmet sunacağız." diyen Taşkın, geçen yılın yatırım miktarının 13 milyon lira civarında olduğunu, bu rakamın bu yıl 70 milyon lirayı aştığını açıkladı.

Siirtlilere daha iyi hizmet sunmak için kendilerine destek sunan belediye ve tüm kurumlara teşekkür eden Ceyhun Dilşad Taşkın, "Allah'ın yarattığı her varlık kıymetlidir, saygı görmeyi hak etmektedir. Hizmet rakamlarla ölçülmez. Hizmet vatandaşa ulaşmaktır, onların isteklerini yerine getirmektir, gönüllere dokunmaktır. Bu saygı ölçüsünde hemşehrilerimizle temas etmekteyiz." ifadelerini kullandı.