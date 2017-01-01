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Siirt'te yılın son bebeklerine çeyrek altın

- Siirt Valisi Tutulmaz ve KHK kapsamında Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Taşkın, yılın son bebeklerine çeyrek altın taktı

Siirt'te yılın son bebeklerine çeyrek altın

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz ve İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, yılın son bebeklerine çeyrek altın hediye etti.

Tutulmaz ve Taşkın, kentte her yıl geleneksel olarak yapılan yeni yılın ilk doğan bebeğine çeyrek altın takılması için Siirt Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesini ziyaret etti.

Hastaneye yeni doğum için başvuran kimse olmadığı için Vali Tutulmaz ve Belediye Başkan Vekili Taşkın, 2016 yılında doğan son bebeği 3 kilo 450 gram Umutcan ve 3 kilo 330 gram dünyaya gelen Elvin'e çeyrek altın taktı.

Mustafa Tutulmaz, bebeklerin ailelerini tebrik etti.

Ceyhun Dilşad Taşkın da belediye olarak yılın son bebekleri ve yeni yılda doğacak ilk bebeklerin ailelerine yardım yapılacağını söyledi.

Elvin bebeğin annesi Merve Arslantaş, vali ve belediye başkan vekilinin kendilerini ziyaret etmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bebeği 5 Ocak'ta beklediklerini ancak sürpriz şekilde bugün doğduğunu anlatan Arslantaş, "Şaşırdık ve mutlu da olduk. Yeni yıla çocukla girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Doktor hanım bizimle çok ilgilendi, onun da kızı olsa ismini Elvin olarak düşünüyordu, biz de bu yüzden kızımızın ismini Elvin koyduk." dedi.

Daha sonra Tutulmaz, Taşkın, Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, Hastane Başhekimi Muzaffer Aslan ve Belediye Başkan yardımcıları diğer hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ayrıca Türk Kızılayı ekipleri de yılın son bebeklerin annelerine anne seti hediye etti. Türk Kızılayı Siirt Şube Başkanı Yener Tanık, bugün yeni doğacak tüm bebeklere yardımların dağıtılacağını bildirdi.

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