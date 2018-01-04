Siirt'teki FETÖ davası

SİİRT (AA) - Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında valilik binasını abluka altına almaya çalıştıkları öne sürülen ve aralarında rütbeli eski askerlerin de bulunduğu 99'u tutuklu 332 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyedeki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek'in Konya Ereğli T Tipi Kapalı Cezaevi'nden, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutan Yardımcısı albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli'nin Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları hazır bulundu.

Duruşmada, tutuklu sanık eski üsteğmen Ali Serkan Boyracı, darbeyi destekleyen hiçbir söyleminin olmadığını savundu.

Boyracı, darbe girişiminin ardından 3 defa yurt dışına gittiğini fakat FETÖ'cü olmadığını ileri sürdü. Suçlamaları reddeden Boyracı, tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanık eski uzman erbaş Durmuş Ali Gümüş de darbe girişimi gecesinde "meskun mahal" operasyonu için geldikleri Siirt'te valilik önüne götürüldüklerini belirtti.

Tugaya yerleşme hazırlıkları yaparken apar topar valilik önüne götürüldüklerini iddia eden Gümüş, burada ateş edenlerin tamamının verilen emir üzerine ateş ettiğini ileri sürdü.

Eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli'nin bu emri verdiğini anlatan Gümüş, "O gece emri aldık. Emri sorgulayacak durumumuz yoktu." dedi.

Eruh 2. Komando Tabur Komutanlığında görevli olan tutuklu sanık eski uzman erbaş Emrullah Demirelli de FETÖ ile hiçbir bağlantısının olmadığını öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli'nin de aralarında bulunduğu sanıklar, "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç işlemek", "hükümete karşı suç işlemek" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyor.

