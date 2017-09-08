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Siirt'teki FETÖ davasında ara karar açıklandı

Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalışan, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 93'ü tutuklu 320 eski askerin yargılandığı duruşmada ara karar verildi.

Siirt'teki FETÖ davasında ara karar açıklandı

SİİRT (AA) - Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Valiliği abluka altına almaya çalışan, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 93'ü tutuklu 320 eski askerin yargılandığı davada ara karar verildi.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Adliye Sarayı'ndaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde getirildi.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek duruşmaya katılmazken, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin, eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli ve bazı tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, tutuksuz sanıkların savunmalarının sona ermesinin ardından sanık avukatlarının davaya ilişkin savunmaları da tamamlandı.

Ara karar açıklandı

Avukatların savunmalarının tamamlanmasının ardından yaklaşık 5 saat ara verilen duruşma sonucunda tutuklu sanıklar Burak Ülgüner, Bülent Özkök, İhsan Akçair, Çağrı Eysen, Fehmi Erken, Hasbi Atılmış, Hüseyin Erdil, Ali Kazancı, Mehmet Ali Karağaç, Semih Tüzünkan, İdris Polat, Muzaffer Karaboğa, Fatih Mehmet Ünsal, Aydın Koç, Fatih Pınar, Halil Özen, İrfan Bulut, Ömer Faruk Çinar ve Cihan Sarıoğlu'nun yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Duruşma, 16 Ekim'e ertelendi.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli'nin de aralarında bulunduğu askerler, "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyor.

Muhabir: Fecri Barlık

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15 TemmuzDarbe GirişimiFetöSiirtTürkiye
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