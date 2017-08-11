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Siirt'teki FETÖ/PDY davasında ara karar açıklandı

- Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalışan, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 110'u tutuklu 320 eski askerin yargılandığı duruşmada ara karar verildi - 17 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi kararlaştırıldı

Siirt'teki FETÖ/PDY davasında ara karar açıklandı

SİİRT (AA) - Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Valiliği abluka altına almaya çalışan, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 110'u tutuklu 320 eski askerin yargılandığı davada ara karar verildi.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Sarayı'ndaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli katılmazken, duruşmada eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin'in de aralarında bulunduğu 52 tutuklu sanık ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, tutuklu sanıkların savunmalarının sona ermesinin ardından sanık avukatlarının davaya ilişkin savunmaları da tamamlandı.

- Ara karar açıklandı

Savunmaların tamamlanmasının ardından yaklaşık 5 saat ara verilen duruşma sonucunda tutuklu sanıklar Serdal Topbaş, Taha Yasin Ayyıldız, Ahmet Kılıç, Hasan Gündoğdu, İbrahim Ceylan, Ömer Korkmaz, Abidin Kadir Koçyiğit, İsmail Yavuz, Murat Soysal, Polat Çekiç, Şakir Seki, Muharrem Özgül, Mesut Gedik, Uğur Kaya, Mustafa Mert, Hasan Cihangir Onursal ve Mehmet Fatih Cebeci'nin yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verildi.

Duruşmaya 14 Ağustos'ta devam edilecek.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli'nin de aralarında bulunduğu askerler, "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyor.

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