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Siirt'teki FETÖ/PDY davasında karar

- Terör örgütünün "Adliye ve cezaevi mesulü" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık Ahmet Kibici 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Siirt'teki FETÖ/PDY davasında karar

SİİRT (AA) - Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında terör örgütünün "Adliye ve cezaevi mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu Ahmet Kibici, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ahmet Kibici ve avukatı hazır bulundu.

Örgütün "Adliye ve cezaevi mesulü" olduğu iddia edilen Kibici, savunmasında suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında Kibici'nin örgütün cezaevi ve adliye yapılanması sorumluluğu görevini yürüttüğü, eleman yetiştirdiği, belirlenen isimleri cezaevi ve adliye kadrolarına yerleştirdiği, örgütün "sohbet" adı altında gerçekleştirilen toplantılarını organize ettiği, şüphelinin emir-komuta zinciri içerisinde kendisine örgüt tarafından tevdi edilen görevleri aktif bir şekilde yürüttüğü gerekçeleriyle "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti duruşma sonunda, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla yargılanan sanık Ahmet Kibici'ye 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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FetöSiirtSiirt Adliyesi "mahrem Imamı"
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