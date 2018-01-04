Siirt'teki FETÖ/PDY davasında tanık Korgeneral dinlendi

SİİRT (AA) - 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu gece Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalıştıkları öne sürülen, aralarında rütbeli eski askerlerin de bulunduğu 99'u tutuklu 332 sanığın yargılandığı davada "tanık" olarak dinlendi.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Korgeneral Temel, darbe girişiminde bulunulan 15 Temmuz 2016'da Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olarak görev yaptığını belirtti.

Darbe girişimi gecesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen bazı mahallelerde "meskun mahal" operasyonu yapıldığını ifade eden Temel, bu nedenle kente geleceğini, dönemin Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz ve Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek'e bildirdiğini aktardı.

"Meskun mahal" operasyonu için valiliğin kuvvet talebinde bulunduğu bilgisine sahip olduğunu dile getiren Temel, "Ancak gelecek taburun Eruh taburu olacağını bilmiyordum. Tuğgeneral Şimşek, yapılacak operasyonla ilgili kafasından geçen planı bana arz etti. Buna göre bir taburun Siirt'in dış emniyetini alacağını, Jandarma Özel Harekat taburunun ise polislerle şehir içerisinde nokta operasyonu yapacağını söylemişti. Ayrıca Diyarbakır'dan da operasyon için polis gelecekti." ifadelerini kullandı.

Temel, olay günü tayini çıkan birlik komutanlarını ziyaret etmek için Hakkari'nin Şemdinli ilçesine gittiğini belirterek, Esendere hava sahasının kapandığını öğrendiğini, pilotun Yüksekova ilçesinden müracaat ile havalanmaları için Eskişehir'den izin aldığını aktardı.

Eskişehir Genelkurmay Harekat İkinci Başkanının müsaadesi ile transponderin açık olması kaydıyla uçuş izni alındığını, bunun üzerine Esendere'den havalandıklarını belirten Temel, şunları kaydetti:

"Pilot transponderin açık olacağını söyleyince, buna rağmen kapatarak uçmasını istedim. 21.05 sıralarında havalandık. Saat 21.15 sıralarında Yüksekova'ya inip tayin olan tümen ve kurmay başkanına baklavalarını bırakıp helikopterin motoru susmadan doğrudan Van'a gittim. Pilotlar yorulduğu için ve gündüz uçuş yaptıkları için doğrudan Van'a iniş yaptım."

- Darbe girişimini eşinden öğrenmiş

Korgeneral Temel, Siirt'te derdest edileceğine ilişkin herhangi bir bilgi gelmediğini dile getirerek, Tuğgeneral Şimşek'i kurmay başkanı aracılığıyla aratıp Siirt'ten Van'a helikopter göndererek kendisini aldırması talimatını verdiğini anlattı.

Hava sahasının kapalı olduğu yönünde kendisine bilgi geldiğini aktaran Temel, Van'a indiği sırada eşinin kendisini arayarak, "Ankara'da patlamaların olduğu" ve "uçakların uçtuğu" yönünde bilgi verdiğini bildirdi.

Yaşanan olayları televizyondan takip edip, gelişmeler doğrultusunda darbe girişiminin olduğunu anladığını kaydeden Temel, şöyle devam etti:

"Başka bir darbe girişimi davasında yargılanan dönemin Van Asayiş Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanı tutuklu sanık eski Albay Murat Temiz hava sahasının benim için açık olduğunu ve Siirt'e gidebileceğimi ısrarla söyledi. Temiz daha sonra 'harekat yıldırım' emirleri gelmeye başladığını bildirerek, kolorduya çıktı. Ankara Emniyet Müdürüne Genelkurmay tarafında patlamalar olduğunu söyleyerek orada önlem alınmasını istedim. Daha sonra da Van Valisi ile görüştüm."

- "Tabanca ve tüfeklerin hepsinde susturucu tespit edildi"

Kolorduya geçtiği sırada emir astsubayının yanına gelerek üzerlerinde bir veya iki helikopterin uçtuğunu ancak numarasını okuyamadıkları bilgisini aktardığını anlatan Temel, o gece yaşananlara ilişkin şöyle konuştu:

"Bunun üzerine bize karşı operasyon düzenleneceğini anladım, alarm durumuna geçtim. Kolordunun etrafına gelen hareketli unsurlara ateş açmaları talimatı verdim. Gelen helikopter kolordunun içine indi. Gelenlerden birinin binbaşı İsmail olduğunu öğrendim. Üzerlerinde bulunan tabanca ve tüfeklerin hepsinde susturucu olduğu tespit edildi. Müdahale etmeye çalışıldığı sırada helikopter tekrar havalanıp kaçmış. Şimşek ile Siirt Valiliği önüne gelen Eruh taburunun tugaya geri dönmesinden sonra görüşebildim. Şimşek'in de Siirt Valiliğine geldiğini daha sonra öğrendim."

Temel, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Muzaffer Barış Coşar'ın emir subayını arayarak tugayın Ankara'ya birlik götürmek istediğini ve helikopteri kaldırmasını talep ettiğini, kendisini de bunun üzerine kesinlikle havalanmamaları yönünde talimat verdiğini vurguladı.

"Ayrıca Cihat Çakırsoy'un daha önce tayin olan eski emir subayım Kutluhan Arafat'ı arayıp Siirt'e geldiğimde Şırnak'ın Silopi ilçesinden kalkan özel kuvvet timine teslim edilmek üzere benim için Siirt'e tertibat alındığını ve Çakırsoy Coşkun Kargı'nın tabur komutanı olduğu bölüklerin her birinden tabancalı ve joplu verilecek her emri yerine getirebilecek ikişer uzmanın tertibat aldığını da söylemiş." ifadelerini kullanan Temel, bunu kendisine emir subayının haber verdiğini aktardı.

Bunun üzerine Siirt'e gitmediği için Silopi'den kalkan bu ekibin kendisini Van'dan almak üzere kolorduya iniş yaptığını belirten Temel, bunun üzerine sabah Kargı'nı arayarak, "Hata yapmış olabilir misin?" diye sorduğunu bildirdi.

Temel, Kargı'nın sesi titreyerek, "Hayır komutanım." dediğini dile getirerek, "Bunun üzerine ben de, 'Peki o zaman.' diyerek telefonu kapattım." şeklinde konuştu.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli'nin de aralarında bulunduğu sanıklar, "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç işlemek", "hükümete karşı suç işlemek" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyor.