Sık sık anahtar kaybedenlere pratik çözüm!

Anahtarınızı kaybettiniz, artık aynı evi paylaşmadığınız bir arkadaşınızda unuttunuz veya yeni bir eve taşındınız… Sebebi ne olursa olsun, güvenlik ve kendimizi iyi hissetmek için zaman zaman ev kapımızın silindirini değiştirme ihtiyacı duyarız ancak özellikle zamansızlık nedeniyle içimiz rahat etmese de bunu erteleyebiliriz.



Dünyanın en çok tercih edilen kilit markası Yale’in güvenliği üst düzeyde tutan, özel korumalı modelleri ise bir ustanın yardımına ihtiyaç duymadan, dakikalar içinde kapı silindirini değiştirmeye olanak tanıyor. Bunun için yapılması gereken adımlar ise şu şekilde sıralanıyor:



- Kapınızın derinliğini iç ve dış derinliklerle birlikte kapı plakası gibi parçaları da dahil ederek ölçün.



- Silindirin kapı yüzeyinin 5 mm dışına çıkmamasını sağlamaya özen gösterin.



- Silindirinizi ölçülerine dikkat ederek satın alıp var olan silindirinizi söktükten sonra yeni silindirinizi armudun nerede olduğunu görmek için iki yana çevirip Yale silindirinizi monte edin.



- Hizalamayı kontrol etmek için anahtarı çevirip tespit vidasını yerine taktıktan sonra yeni kilidinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.



Kullanıcıların kendi başlarına değiştirebilecekleri silindir serileri ise Yale 650 and 750 serisi olarak sıralanıyor.