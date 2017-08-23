Sıkışan tır sürücüsü 3 saatte kurtarıldı

KONYA (AA) - Konya'da devrilen domates yüklü tırın kabininde sıkışan sürücü, itfaiyenin 3 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Berzan Toktik idaresindeki 33 BTD 37 plakalı domates yüklü tır, Konya-Beyşehir karayolunun 23. kilometresinde devrildi.

Toktik, sürücü kabinindeki koltuk ile sağ kapı arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı sürücüyü kurtarmak için çok sayıda itfaiye ekibi çalışma yaptı.

Ekiplerin çabasına rağmen Toktik'in sıkışan bacağı kurtarılamayınca olay yerine vinç çağrıldı.

Tırın sürücü kabini vinç yardımıyla kaldırılırken, 3 saat süren çalışma sonrası Berzan Toktik, sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Toktik'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşım sağlanamayan Konya-Beyşehir karayolu kurtarma çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.