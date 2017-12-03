Sıkıyönetim emrinde imzası olan albayın parmak izi, Sızıntı'da çıktı

ANKARA (AA) - TANJU ÖZKAYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında yayımlanan sözde sıkıyönetim emri ile atama kararlarının altında imzası yer alan sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi sanık eski kurmay albay Cemil Turhan'ın parmak izi, Van'daki bir çöplükte bulunan örgütün "Sızıntı" dergisinde çıktı.

Parmak izinin tespit edilmesi üzerine, Turhan hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 16 Kasım 2017'de iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şerif Kartal tarafından kaleme alınan iddianameye göre, 19 Temmuz 2016'da Van'ın Şabaniye Mahallesi Emir Sultan Sokak'ta devriye gezen polis ekipleri, çöplükte FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap, CD ile örgütün yayın organlarına rastladı.

Örgüt üyeleri tarafından çöplüğe atıldığı belirlenen materyaller, parmak izi incelemesi için Van Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi.

Kitap ve diğer yayınlarda belirlenen parmak izlerinin karşılaştırmasını yapan uzman ekipler, Genelkurmay Çatı davasının sanığı, o dönemde General Amiral Şube Müdürü olarak görev yapan sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi eski kurmay albay Cemil Turhan'ın, örgütün aylık yayın organı Sızıntı dergisi üzerinde, iki parmak izini tespit etti.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan hazırlanan iddianamede, Turhan hakkında, "anayasayı ihlal" suçlarının yanı sıra "silahlı terör örgütü yöneticiliği"nden daha önce açılan davaların Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildiği hatırlatılarak, mükerrer yargılamaya karşı dosyaların birleştirilmesi talep edildi.

Savcılığın dosyaları birleştirilme talebini 23 Kasım 2017'de kabul eden mahkeme, gelecek hafta devam edilecek çatı davasında, parmak izine ilişkin Turhan'ın savunmasını alacak.

Öte yanda Turhan, hazırlık aşamasındaki ifadelerinin yanı sıra mahkemede yaptığı savunmada, FETÖ üyesi olmadığını, örgütle ilişkisinin bulunmadığını iddia etmişti.

Darbe girişimine ilişkin 23 Mayıs 2017'de savunma yapan Turhan, darbenin kimin tarafından yapıldığına ilişkin soruya, "Bir darbe girişimi oldu. Ama bu darbe girişimini tamamen 'FETÖ'cüler yapmıştır' diyemem. Çünkü TSK içerisinde farklı ekipler vardır. Bu ekipler içinde muhafazakar yönü ağır basan bir ekip var. Bunlar genelde FETÖ'cü olarak anılır." yanıtını vermişti.

15 Temmuz darbe girişiminin ilk saatlerinde, Genelkurmay Başkanlığı Mesaj ve Evrak Dağıtım Sistemi (MEDAS) üzerinden askeri birliklere sanık eski tuğgeneral Mehmet Partigöç ve albay Turhan'ın imzasının yer aldığı sözde sıkıyönetim emri ve atama kararları gönderilmişti.