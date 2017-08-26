Silahından çıkan kurşunla yaşamını yitiren polis toprağa verildi

SİVAS (AA) - Manisa'nın Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan ve silahının kazara ateş alması sonucu yaşamını yitiren polis memuru Ahmet Koçak'ın cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.
Turgutlu'da 3 yıldır görev yapan evli ve 2 çocuk babası Koçak için Ulaş ilçesi Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Koçak'ın naaşı, ilçe mezarlığında defnedildi.
Törene, Koçak'ın babası Selahattin Koçak ve yakınları ile Vali Davut Gül, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut, Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belediye Başkanı İsrafil Göçgün ve vatandaşlar katıldı.