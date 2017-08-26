Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Lumbardhi Sineması Ordu Alım
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Ek yerleştirme tercihleri başladı
Ek yerleştirme tercihleri başladı
72 yaşına kadar çalışabilecek
72 yaşına kadar çalışabilecek

Silahından çıkan kurşunla yaşamını yitiren polis toprağa verildi

- Manisa'da silahının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Koçak'ın cenazesi, memleketi Sivas'ta defnedildi

Silahından çıkan kurşunla yaşamını yitiren polis toprağa verildi

SİVAS (AA) - Manisa'nın Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan ve silahının kazara ateş alması sonucu yaşamını yitiren polis memuru Ahmet Koçak'ın cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Turgutlu'da 3 yıldır görev yapan evli ve 2 çocuk babası Koçak için Ulaş ilçesi Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Koçak'ın naaşı, ilçe mezarlığında defnedildi.

Törene, Koçak'ın babası Selahattin Koçak ve yakınları ile Vali Davut Gül, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut, Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belediye Başkanı İsrafil Göçgün ve vatandaşlar katıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ahmet KoçakManisaPolis MemuruToprağa Verildi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5