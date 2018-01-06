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Silahının ateş almasıyla şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

- Türkiye-Irak sınırındaki terör operasyonunda silahının kazara ateş almasıyla şehit olan sözleşmeli er Akpınar'ın cenazesi, Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu'nun da katıldığı törenle memleketi Erzincan'da toprağa verildi

Silahının ateş almasıyla şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

ERZİNCAN (AA) - Türkiye-Irak sınırındaki terör operasyonunda silahının kazara ateş almasıyla şehit olan sözleşmeli er Adem Akpınar, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katıldığı törenle memleketi Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları ve askerler tarafından alınan 28 yaşındaki şehit Akpınar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze nakil aracıyla polis eskortu eşliğinde Akşemsettin Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından naaşı Terzibaba Camisi'ne getirilen Akpınar için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene şehidin babası Kenan, annesi Kezban, eşi Begüm Ceren, Erzincan'dan vatani görevini yapan kardeşi Muhammet ile diğer kardeşleri İbrahim ve Selahattin Akpınar, yakınları, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu ve İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, protokoldekiler, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Bakan Eroğlu, aileyi yalnız bırakmadı

Bakan Eroğlu'nun, aile bireylerine tek tek taziyelerini ilettiği törende şehit eşinin asker üniformasını giyen Begüm Ceren, eşine ait komando beresini elinden bırakmayarak sürekli kokladı.

Erzincan Müftü Vekili Harun Özkan'ın kıldırdığı namaz sonrası şehit Akpınar'ın naaşı, top arabasına konularak tekbirler eşliğinde taşındı.

Bir kız çocuğu babası şehidin eşi Begüm Ceren Akpınar, top arabasının yanında "Adem, elimi tut, elim boş kaldı. Elimi tut, ellerim boş kaldı, ellerim üşüyor." diyerek ağıt yaktı.

Şehit Akpınar'ın naaşı, daha sonra askeri cenaze nakil aracına konuldu. Bakan Eroğlu, şehidin babası Kenan Akpınar ile aracın arkasından yürüdü.

Şehidin naaşının götürülüşü sırasında annesi Kezban ve babası Kenan Akpınar ile yakınları gözyaşlarını tutamadı, acılı eşi Begüm Ceren Akpınar ayakta durmakta güçlük çekti.

Şehit sözleşmeli er Akpınar'ın cenazesi, Terzibaba Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yanı sıra bazı bakanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına da çok sayıda çelenk gönderildi.

Piyade sözleşmeli er Adem Akpınar, Irak'ın kuzeyindeki Türkiye sınırına yakın Kaniraş bölgesinde yürütülen "Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak" operasyonunda yaya olarak intikal halindeyken ayağının kayması sonucu silahının kazara ateş almasıyla vurularak şehit olmuştu.

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