Silahlı çatışmalar hukuku, konferansta ele alındı

İSTANBUL (AA) - Savaş muhabiri Sedat Aral, Ortadoğu'nun mahvedildiğini belirterek, "Irak, kim bilir belki 100 yıl, Suriye belki 200 yıl sonra kendine gelecek. Aynı planlar Türkiye için yapılıyorsa bence bunun karşısında durmak gerekiyor." dedi.

Savaş suçları ve medya ilişkileri üzerine sertifika programları hazırlayan Aral, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde (FSMVÜ) düzenlenen "Uluslararası Silahlı Çatışmalar Hukukunun Basın Kuruluşlarına ve Mensuplarına İlişkin Güncel Meseleleri" konferansında, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın son 30 yılda sürekli uluslararası hukukta bir yer bulduğunu anlattı.

Bölge ülkelerinin hiçbirinin uluslararası hukuk mecrasında kendisini savunamadığını, sadece belli birtakım suçlamalar getirilerek hüküm verildiğini dile getiren Aral, "Hiç kimse Saddam Hüseyin'in aslında ne yaptığını bilmiyor. Bana sorarsanız Saddam Hüseyin kötü bir adamdı, bir sürü kötü şey yapmıştı ama acaba Batı ülkelerinin söylediği şeyleri o mu yaptı? Yoksa Batı ülkelerinin zorlamasıyla mı yaptı? Şimdi Suriye ile beraber birtakım şeyleri anladık. Devletleri kandırabiliyor, bazı mekanizmalar." diye konuştu.

Aral, Cenevre Sözleşmesi ile çok fazla karşı karşıya geldiğini, bu konuda haber yaptığı için bir hukukçu kadar elindekini etüt edebildiğini aktaran Aral, şunları söyledi:

"Berbat bir döneme giriyoruz. Türkiye'nin yapmadığı şeylerle suçlanmasına karşıyım. Adaletin karşısında değilim ama yapmadığı bir şeyden koca bir ülkenin suçlanmasının karşısındayım. Bu Türkiye olmayabilir, Uganda da olabilir. Latin Amerika'da başka bir ülke olsun veya İngiltere olsun fark etmiyor. Ortadoğu'yu mahvettiler. Koca Ortadoğu 30 yıldır kendine gelmiş değil. Irak, kim bilir belki 100 yıl, Suriye belki 200 yıl sonra kendine gelecek. Aynı planlar Türkiye için yapılıyorsa bence bunun karşısında durmak gerekiyor. Çünkü Batı bu konuda çok acımasız."