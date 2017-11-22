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Silahlı gasp şüphelileri yakalandı

- Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da girdikleri marketlerde çalışanları silahla tehdit ederek gasbettikleri gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı

Silahlı gasp şüphelileri yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, girdikleri marketlerde çalışanları silahla tehdit ederek gasbettiği öne sürülen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sultangazi'de farklı tarihlerde, çalışanların silahlı kişiler tarafından tehdit edilerek ayrı marketlerden toplamda 18 bin liranın gasbedilmesiyle ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobili tespit etti.

Polis, şüphelilerin kullandığı otomobilin 19 Kasım'da Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi'nde bir marketin önünde görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti.

- Kovalamaca sonucu yakalandılar

Ekipler, marketten koşarak çıkan Ahmet B. ile dışarıda bekleyen şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Şüpheli Ahmet B'nin (22) elinde, marketten gasbettiği değerlendirilen 17 bin 500 lira ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, kendilerine yardım ettiği öne sürülen bir kişi daha düzenlenen operasyonla yakalandı.

Öte yandan, güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerin girdikleri markette kasiyeri silahla tehdit ettiği esnada kasada bekleyen müşterilerin tepkisiz duruşu, bir şüphelinin kasaya doğru gelen bir kız çocuğunu görüp silahını saklaması ve olayın ardından kaçmaları görülüyor.

Marketlerden gasp olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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