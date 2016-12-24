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Silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

- Malatya'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıda, kar maskeli 2 kişinin silahlarıyla kafeye giriş ve çıkışları güvenlik kamerasınca kaydedildi - Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi

Silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

MALATYA (AA) - Malatya'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıda, kar maskeli saldırganların silahlarıyla kafeye giriş ve çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı.

Abdullah Gül Parkı'ndaki bir kafeteryada geçen Salı günü yaşanan silahlı saldırıya ilişkin görüntüler iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kar maskeli 2 kişinin kafeteryaya girişlerinin kayıt altına alındığı görüntülerde, saldırganların kısa süre sonra kafeteryadan silah sıkarak çıktıkları görülüyor.

Güvenlik kamerasını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ilk etapta olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Battalgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir bağevine operasyon düzenledi. Burada da 6 kişiyi yakalayan ekipler, zanlıların ifadeleri doğrultusunda Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi'nde dağlık araziye gizlenmiş marka makineli tüfek ile bir tabanca ele geçirdi.

Daha sonra olayla ilgili olduğu gerekçesiyle 2 kişinin yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Zanlılardan 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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