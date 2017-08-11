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Silahlı saldırının ortasında kalan kişinin öldürülmesi

- Otomobilden başka bir araca uzun namlulu silahla ateş açılması sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi yakalandı

Silahlı saldırının ortasında kalan kişinin öldürülmesi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te silahlı saldırının ortasında kalarak bir kişinin hayatını kaybetmesi olayına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi Şehit Pide Caddesi'nde bir kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili "kasten adam öldürme, mala zarar verme ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" olaylarının aydınlatılmasına yönelik operasyon düzenledi.

Güvenlik güçleri, Akyol Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaptıkları operasyonda, olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen İ.E. ve F.K'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli İ.E. ve F.K, adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te 8 Ağustos'ta, içinde 4 kişinin olduğu otomobilden başka bir araca uzun namlulu silahla ateş açılması sonucu, eşi ve çocuklarıyla bir marketin önünde motosikletine binmekte olan Mehmet Kızılırmak (32) yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Söz konusu olayla ilgili güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde silah sesini duyan Kızılırmak, çocuğunu kucağına alarak motosiklet ile kaldırım arasına yatarak korunmaya çalışmıştı.

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