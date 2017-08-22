Şili'den çevrecilikte örnek adım

ANKARA (AA) - Şili, milyon dolarlık demir madeni projesine penguenleri tehlikeye atmak dahil deniz yaşamına zarar vereceği gerekçesiyle izin vermedi.

BBC'nin haberine göre, Santiago hükümeti, Andes Iron şirketinin ülkenin kuzeyindeki Coquimbo bölgesinde demir madenciliği yapma ve liman inşa etme projesini, yeterli çevre garantilerini vermediğinden geri çevirdi.

Şili Çevre Bakanı Marcelo Mena, "Kalkınmaya kesinkes inanıyorum ancak bunun bedeli, çevre mirasına, sağlığa veya dünyadaki yegane ekolojik bölgelere zarar verilmesi olmamalı." ifadesini kullandı.

Coquimbo'nun, Şili'nin Humboldt Penguen Rezervi'ni oluşturan adalara yakın olduğu, bu bölgenin dünyadaki Humboldt penguenlerinin yüzde 80'inin yanı sıra mavi balina, çatal kuyruklu balina ve su samuru gibi nesli tükenmekte olan diğer türlere ev sahipliği yaptığı belirtiliyor..

Andes Iron şirketinin, Şili Ulusal Maden Topluluğunun (Sonami) "madencilik ve ülke için kötü haber" olarak nitelendirdiği kararı yargıya taşıyabileceği bildirildi.