DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir araya gelen silikozis hastaları, kendilerine malulen emekli olma hakkı verilmesini talep etti.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Anıtpark'ta bir araya gelen silikozis hastaları adına konuşan Mehmet Tektaş, yaklaşık iki hafta önce Akif Okul'un bu hastalıktan hayatını kaybettiğini söyledi.

Silikozis hastalığıyla mücadele edenlerin hem maddi hem de manevi sıkıntılar çektiğini ifade eden Tektaş, Diyarbakır'da 60 silikozis hastası bulunduğunu kaydetti.

Hastalığın tedavisinin mümkün olmadığını belirten Tektaş, "Biz de ölümü bekliyoruz. Yetkililer, maddi manevi bize sahip çıksalar çok memnun oluruz." dedi.

Hastaların sadece üç ayda bir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım aldığını fakat bu desteğin düşük gelirlilerin ihtiyacını karşılamaya yetmediğini ifade eden Tektaş, "Biz yetkililerden silikozis hastalarının malulen emekli edilmesini talep ediyoruz. Hepsi evli, 2-3 çocuk sahibi. Akif Okul kısa süre önce vefat etti. Bir çocuğu ve eşi var ancak kimse sahip çıkmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz. Silikozis hastaları teker teker ölüyor. Bize sahip çıkılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.