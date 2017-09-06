Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda açık görüş yoğunluğu

İSTANBUL (AA) - Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda, açık görüş nedeniyle yoğunluk oluştu.

Hükümlü ve tutuklu yakınları, açık görüş nedeniyle sabahın erken saatlerinden itibaren Ceza İnfaz Kurumu'na gelmeye başladı.

Ziyaretçiler, kimlik kontrollerinin ardından tek tek içeriye alınıyor.

Bu arada, yoğunluk dolayısıyla kurum içerisindeki otopark tamamen doldu. Gelen diğer araçlar ise jandarma ekipleri tarafından Ceza İnfaz Kurumu dışındaki otoparka yönlendiriliyor.

Yoğunluğun, öğleden sonra da devam etmesi bekleniyor