Silivri cezaevinde ısınma sorunu iddialarına yalanlama

ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, Silivri Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumundaki tutukluların koğuşta ısınma sorunu yaşadıklarına ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.



Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir gazetede yer alan "Vicdansızlık. TutukIu yazar ve yöneticilerimiz soğuğa mahkum edildi" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



Silivri Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda, kalorifer sisteminin çalıştığı, ısınma sorunun yaşanmadığı aktarılan açıklamada, haberde, tutuklu isimler Güray Tekin Öz, Hakan Karasinir, Önder Çelik'in koğuşlarının değiştirilerek kaloriferi bozuk, pencere izolasyonu olmayan bir koğuşta ısınma sorunu yaşadıklarının iddia edildiği kaydedildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Adı geçen tutukluların barındırıldıkları C blok 5. koridor 38 nolu odanın ısı ölçümü teknik servis görevlilerince yapılmış olup yapılan bu ölçümde oda sıcaklık değerlerinin alt kat yaşam alanında 22 derece, yatak alanı olan üst katta ise 21 derece olduğu tespit edilerek tutanak altına alınmıştır.



Odada bulunan kalorifer peteklerinin ısısının kontrol edilmesi sonucunda üst kattaki kalorifer peteğinin ısıtmasında bir sıkıntı olmadığı ancak alt katta bulunan kalorifer peteğinde ise kısmi olarak sıcaklığın az olduğu anlaşılması üzerine kurum teknik servisince peteğin havası alınarak kalorifer peteğinde bulunan kısmi ısı kaybı giderilmiştir.



Haberde iddia edildiği gibi adı geçen tutukluların kaloriferleri bozuk pencere izolasyonu bulunmayan odaya verildiği iddiaları doğru olmayıp haberde adı geçen tutuklular ile ceza ve infaz kurumunda bulunan diğer hükümlü-tutukluların barındırıldıkları odaların kaloriferleri yanmaktadır."



Kalorifer sisteminde meydana gelen arızaların teknik servis tarafından kısa sürede giderildiği vurgulanan açıklamada, söz konusu gazetede yayımlanan haberlerin kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik ve gerçek dışı olduğu kaydedildi.

