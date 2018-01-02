Silivri'de baca yangını

İSTANBUL (AA) - Silivri'de kapı ve pencere üretimi yapan fabrikanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Alipaşa Mahallesi'nde kapı ve pencere üretimi yapan fabrikanın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden fabrika personeli, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangının fabrikaya sıçramasını önledi. Fabrika çalışanları da tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.