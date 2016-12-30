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Silivri'de dolandırıcılıktan tutuklama

- Kendilerini SGK görevlisi olarak tanıtıp, yaşlı bir kadını dolandırmaya çalıştığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

Silivri'de dolandırıcılıktan tutuklama

İSTANBUL (AA) - Silivri'de, kendilerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) görevlisi olarak tanıtıp, yaşlı kadını dolandırmaya çalıştığı iddia edilen 1’i kadın 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesinde oturan Halide Alşan’ın evine giden ve kendilerini SGK görevlisi olarak tanıtan 2 kişi, ''Vefat eden babanızın maaşını aldığınıza dair şikayet var. Bu yüzden hapis cezası alabilirsiniz" dedikleri kadından, dosyayı kapatacaklarını söyleyerek 20 bin lira talep etti.

Alşan'ın durumu polis merkezine bildirmesi üzerine, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda, şüphelileri arayan Alşan "Ancak 10 bin lira bulabildim, gelirseniz bunu verebilirim" dedi. Seri numaraları alınan paralar hazırlanırken, polis ekipleri evde, şüphelilerin gelmesini bekledi.

Parayı almaya gelen E.Ö. ve P.E. adlı kadın, suçüstü yakalandı.

Şüphelilerden E.Ö’nün, "dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 15 kaydının olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
DolandırıcılıkSilivri
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