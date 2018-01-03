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Silivri'de FETÖ bahanesiyle telefonla dolandırıcılık

- Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanırken, 6 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor

Silivri'de FETÖ bahanesiyle telefonla dolandırıcılık

İSTANBUL (AA) - Silivri'de FETÖ bahanesiyle telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvuran M.A, telefonla arayan kişilerce dolandırıldığını beyan etti. Kendisini savcı olarak tanıtan şahısların, FETÖ tarafından kimlik bilgilerinin kullanıldığını ve yardımcı olacaklarını söyleyerek para talep ettiklerini belirten M.A, bu kişilere 220 bin lira verdiğini aktardı.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli F.A, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Telefon kayıtlarından yola çıkılarak yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, örgütlü şekilde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla A.D. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, M.B, M.A, S.K, H.G. ve B.B. ise İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin konutları, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 6 cep telefonu, sahte sürücü belgesi, çok sayıda sim kart kabı, isimsiz bankamatik kartları, ruhsatsız silah ve çok sayıda altın ziynet eşyası ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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DolandırıcılıkJandarmaSilivrişanlıurfa
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