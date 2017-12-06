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Silivri'de hırsızlık şebekesine operasyon

- Örgütlü şekilde birçok hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı

Silivri'de hırsızlık şebekesine operasyon

İSTANBUL (AA) - Silivri'de örgütlü şekilde birçok hırsızlık olayına karıştıkları ileri sürülen 8 kişi yakalandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kavaklı Mahallesi'nde 28 Eylül'de bir araçtan gerçekleştirilen hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılan araştırma sonucu, olayın failinin S.K. olduğu belirlendi. S.K'nın başka şüpheliler ile suç örgütü faaliyeti çerçevesinde Silivri'de ve İstanbul'un diğer ilçelerinde birçok hırsızlık olayına karıştığının tespit edilmesi üzerine teknik ve fiziki takip yapıldı. Çalışma sonucu, şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Şüpheliler H.A, N.E, G.K, M.K, C.U, E.Y, H.A. ve H.T, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Bu kişilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen eşyalar, 36 bin 700 lira, ruhsatsız tabanca, fişekler, kar maskeleri, demir kesme aleti ele geçirildi.

Şüpheli S.K'nın başka bir suçtan cezaevinde olduğu, bir şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.


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OperasyonSilivri
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