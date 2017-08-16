Silivri'de kavga: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de çıkan kavgada, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Silivri sahilinde seyyar satıcılık yapan Y.K ile M.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın, tarafların yakınlarının da karışmasıyla kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, M.T'yi kesici aletle yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan M.T, Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, Y.K'nın da aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.