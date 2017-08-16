Silivri'de kavga: 1 yaralı İSTANBUL (AA) - Silivri'de çıkan kavgada, bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Silivri sahilinde seyyar satıcılık yapan Y.K ile M.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın, tarafların yakınlarının da karışmasıyla...

16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:06