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Silivri'de trafik kazası: 1 yaralı

-Polisin "dur" ihtarına uymayan ve iki araca çarptıktan sonra durabilen motosiklet sürücüsü yaralandı

Silivri'de trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, polisin "dur" ihtarına uymayan 1 MJK 509 yabancı plakalı motosiklet sürücüsü E.A ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi'ne gelen E.A. motosikletiyle yola çıkmaya çalışan 16 JZH 40 plakalı araca çarptı. Çarpma sonucunda havada takla atan motosiklet sürücüsü E.A, park halinde bulunan 34 ZNC 02 plakalı başka bir araca çarparak yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan E.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada meydana gelen kazadan dolayı İnönü Caddesi bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından araç trafiği normale döndü.

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SilivriTrafik Kazası
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