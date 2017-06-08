Silivri'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM otoyolunda Edirne yönüne giden Abdullah Yalçın yönetimindeki yabancı plakalı minibüs, Kumburgaz-Selimpaşa arasındaki bölgede, Mustafa Berge'nin kullandığı 34 BD 9758 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle tır yan yatarak bir süre sürüklendi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüs şoförü Yalçın ile minibüste bulunan Nazmi Hasanoğlu hayatını kaybetti, tırı kullanan Mustafa Berge ise yaralandı.
Cenazeler olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yaralı Berge, ilk müdahalenin ardından Silivri Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.