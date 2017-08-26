Silivri'de trafik kazası: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu Edirne istikametinde seyreden U. K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolcu midibüsüne çarptı. Bunun etkisiyle yolcu midibüsü de kamyonete çarptı. Kazada midibüsteki yolculardan A.U, L.U ile otomobil sürücüsü U.K, yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla D-100 Karayolu Edirne istikametine trafik bir süre tek şeritten verildi. Araçların çekilmesi üzerine trafik yeniden normale döndü.

Bu arada yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.