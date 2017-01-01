Silivri'de trafik kazası: 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Silivri Selimpaşa'da 34 UR 6112 plakalı otomobille 34 HP 3498 plakalı otomobil, trafik ışıklarında çarpıştı.
Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada Tuna Koran, Mehmet Usta, Emre Aktaş ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırılırken, ismi öğrenilemeyen kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanırken, araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.