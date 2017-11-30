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Silopi'de ayağı bariyere sıkışan çocuğun yaralanması

- Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Konak, ayağının bariyere sıkışması sonucu yaralanan Çiğdem Başak'ın ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Silopi'de ayağı bariyere sıkışan çocuğun yaralanması

ŞIRNAK (AA) - Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Savaş Konak, ayağının bariyere sıkışması sonucu yaralanan Çiğdem Başak'ın ailesini ziyaret etti.

Konak ve beraberindekiler, Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Vatan İlköğretim Okulu üçüncü sınıf öğrencisi Çiğdem Başak'ın Başak Mahallesi'nde oturan ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Baba İlhan Başak'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Koçak, Çiğdem'in iyileşmesi için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

İlhan Başak da ziyaretten dolayı Konak'a teşekkür etti.

Konak'ın ziyaretine, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Erdoğan, İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi, Silopi Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Ökten, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen de eşlik etti.

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