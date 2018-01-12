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Silopi'de Irak uyrukluları taşıyan otobüs devrildi: 9 ölü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak uyrukluları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

Silopi'de Irak uyrukluları taşıyan otobüs devrildi: 9 ölü

ŞIRNAK (AA)- Şırnak'ın Silopi ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu, 3'ü çocuk 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı, otobüsteki yolcuların, Irak'taki iç karışıklıktan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve ülkelerine dönmeye çalışan Iraklı Türkmenler olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Irak ve Türkiye arasında yolcu taşıyan Metro firmasına ait yabancı plakalı otobüs, Silopi-Habur karayolunun 20'nci kilometresinde devrildi.

Kazada 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 28 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince, Silopi ve Cizre Devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Otobüsteki yolcuların, Irak'taki iç karışıklıktan kaçarak önce Suriye'ye, ardından da Türkiye'ye sığınan ve ülkelerine dönmeye çalışan Iraklı Türkmenler olduğu tespit edildi.

Bu arada, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş da kazayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Silopi'ye gitti.

Muhabir: Mehmet Demirhan

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