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Silopili şehidin adı okulda yaşatılacak

- Siirt'te PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 7 silah arkadaşıyla şehit düşen jandarma er Mehmet Halil Barkın'ın adı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde inşa edilen okula verildi

Silopili şehidin adı okulda yaşatılacak

ŞIRNAK (AA) - Siirt'te iki yıl önce terör örgütü PKK mensuplarının saldırısında şehit olan jandarma er Mehmet Halil Barkın'ın ismi, memleketi Şırnak'ın Silopi ilçesinde okulda yaşatılacak.

Silopi'de, şehit erin babası Mehmet Sait Barkın'ın, oğlunun adının memleketlerinde yaşatılması talebi yerine getirildi. Mehmet Halil Barkın'ın ismi Şehit Harun Boy Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 32 derslikli ilkokula verildi.

Bu eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başlayacak okula, "Jandarma Er Mehmet Halil Barkın İlkokulu" yazılı tabela asıldı.

Baba Barkın, yaptığı açıklamada, talebinin yerine getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hayalinin gerçekleştirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür eden Barkın, "Şehit oğlumun adının bir okula verilmesini paşamızdan talep ettik. O da bizi kırmadı. Adını bu okula verdiler. 'Şehidimizin ismi yaşatılsın' diye. Mutluyuz, sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.

Siirt-Pervari karayolunun emniyeti için görevlendirilen unsurların 19 Ağustos 2015'te geçişi sırasında, terör örgütü mensuplarınca önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu jandarma uzman çavuşlar Hakan Aktürk, Ferdi Gerekli, Barış Akın ile jandarma erler Mehmet Halil Barkın, Recep Beycur, Ömer Erüstün, Bahadır Aydın ve Emre Kaan Arlı şehit düşmüştü.


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OkulSilopişehit
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