Silvan Belediyesinden evde bakım hizmeti

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Silvan Belediyesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğiyle bakıma muhtaç 30 yaşlı vatandaşa evde bakım hizmeti sunuluyor.

KHK kapsamında Silvan Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Kaymakam Adem Çelik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğiyle 30 yaşlının bakıma muhtaç olduğunu belirlediklerini söyledi.

Bu vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla evde bakım hizmeti sunmayı kararlaştırdıklarını dile getiren Çelik, 7 personelin yaşlı vatandaşların şahsi bakımı ve temizliğinin yanı sıra evlerinin temizliğini de yaptığını belirtti.

Evde bakım hizmeti alan vatandaşlara gıda ve ev eşyası yardımında da bulunduklarını ifade eden Çelik, ''Ayrıca geçen sene yaşanan terör olaylarında eğitim ve öğretimi aksayan 3 bin 200 öğrenciye TEOG ve YGS kaynak kitabı yardımında bulunduk. Silvan halkına hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.