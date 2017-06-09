Silvan Belediyesinden iftar programı

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Silvan Belediyesince düzenlenen iftar programında din görevlileri, kanaat önderleri, Kuran kursu öğrencileri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Silvan Belediyesince, Selahaddin-i Eyyubi Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda düzenlenen iftar programında Eskişehir'de imam hatip olarak görev yapan Neşat Çoban Kuran-ı Kerim okudu.

Silvan Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Adem Çelik, programda yaptığı konuşmada, "Bu güzel günde sizinle beraber burada iftar yapıyor olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu güzel günün bereketi ve feyzi üzerimizde olur inşallah." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Güler ise şöyle konuştu:

"Bakara süresinde oruç ibadetinin, ramazan mektebinin en önemli kazandırdığı hususların başında görev ve sorumluk bilinci geliyor. Biz buna takva diyoruz. Takva, görev ve sorumluluğun farkında olmak demektir, kendisini koruyan ve kollayan, hesap günü ahrette kendisini mahcup edecek yüzünü kızartacak her türlü tutum ve davranıştan dünyada iken kaçınma hassasiyetidir. İster küçük ister büyük olsun özellikle büyük günahlardan uzak durma titizliğine takva diyoruz."

İftar programına İl Müftüsü Burhan İşliyen, İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, din görevlileri, kanaat önderleri, Kuran kursu öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.